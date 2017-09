Llegendari

Pau Gasol va fer encara més gran ahir la seva llegenda. El pivot de Sant Boi va esdevenir el màxim anotador de la història dels europeus, amb 1.111 punts, amb què va superar molts mites. El registre el va aconseguir després d’un triple en la primera meitat, però, tot i que per megafonia es va anunciar el rècord, no es va aturar el partit. La FIBA no va fer el que habitualment sí que es fa a l’NBA.

En el top 10 de màxims anotadors de la història dels europeus hi ha autèntics mites. La llista la formen el següents: el francès Tony Parker (1.104), l’alemany Dirk Nowitzki (1.052), el grec Nikos Galis (1.030), el txec Kamil Brabenec (948), l’israelià Miki Berkowitz (917), Epi (889), Emiliano Rodríguez (864), el serbi Radivoj Korac (844) i l’eslovac Stanislav Kropilak (769). Però si mirem la capacitat d’anotació simplement, més enllà del nivell de les seves seleccions, veurem que Pau Gasol ha tingut una mitjana de 20,4 punts per partit i és lluny dels dos grans referents. Nikos Galis va fer una mitjana de 31,2 punts per partit, una dada impressionant i inigualable, mentre que el serbi Radivoj Korac es va enfilar fins als 24,8, el segon millor registre.

Turquia, el rival