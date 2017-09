Shurna i Jelinek sentencien

El MoraBanc Andorra disposarà d’una nova oportunitat el 26 de novembre –aprofitant una de les finestres FIBA tot i les queixes de la FEB a la FCBQ– per enlairar la seva primera Lliga Catalana ACB. Reus viurà el duel entre andorrans i el Barça Lassa, que ja estava classificat com a vigent campió.

Davant les baixes de Vidal i Rouff per lesió, el tècnic, Diego Ocampo, va posar en l’equip titular el jove Joel Parra i va donar la direcció a Neno Dimitrijevic, tot i que el macedoni va cometre dues faltes en els primers 50 segons i va anar a la banqueta. El MoraBanc va començar a remolc de l’equip verd-i-negre, que, amb Jerome Jordan com a referent, va aconseguir els primers avantatges (8-1), fet que va motivar el temps mort de Joan Peñarroya. Les rotacions van marcar molt el canvi de signe del matx, i també les moltes faltes personals. La Penya es va carregar i els andorrans ho van aprofitar per anotar vuit dels seus primers 14 punts des del tir lliure. Les nombroses baixes del derbi –Burjanadze, Karnowski, Blazic, Vidal, Nogués, Rouff, Gielo i Gudul– van permetre veure minuts dels menys habituals i, sobretot, dels joves verd-i-negres que han estat internacionals aquest estiu, com Joel Parra i Pep Busquets. Al final va acabar fora de la convocatòria Pol Molins. Els andorrans van empatar el matx abans del descans (21-21) amb la parella Diagné-Stevic –el mateix tàndem que fa dos anys a Fuenlabrada– manant dins la pintura. En el primer amistós oficial de la Penya també es va poder veure Richard de base. Abans del descans, amb John Shurna com a referent ofensiu del MoraBanc (8 punts),els de Peñarroya van anar-se’n amb avantatge (27-32) en un matx típic de pretemporada, amb molts errors no forçats. La pressió d’Albicy als bases va ser clau perquè va fer que hi hagués moltes pèrdues (23) i no va permetre que Neno i Mavra juguessin còmodes.

En el tercer quart el MoraBanc va imposar la seva qualitat des del perímetre amb un triple de Jelinek i un 2+1 de Walker que situava la màxima diferència del partit (43-52). Els verd-i-negres van reaccionar per tornar la igualtat al partit (51-54).

Al darrer quart el lituà Kulvietis va demostrar la seva mà amb dos tirs exteriors que certifiquen la seva amenaça exterior. Però van aparèixer curiosament dos exjugadors de la Penya per sentenciar el partit. Primer, Jelinek va fer valer els seus galons i el seu bon moment de forma per aconseguir cistelles clau, i, després, Shurna amb dos triples seguits i dos tirs lliures després d’una recuperació deixaven sentenciat el matx (65-76). Els darrers instants Peñarroya va donar minuts als joves del MoraBanc B de lliga EBA Victor Aguilar i Sandro Gacic. Un triple de Jankovic al darrer segon va posar la màxima diferència del matx coincidint amb la fi.

Homenatge a Villacampa