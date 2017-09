Schröder, perill NBA

Fa avui just dos anys i un dia Alemanya va consumar el desastre en quedar fora de l’europeu davant dels seus compatriotes en la fase prèvia que es va disputar a Berlín. Dennis Schröder, el base dels Hawks (NBA), va errar un tir lliure amb 76-77 a quatre segons per al final i els alemanys van quedar eliminats contra Espanya després d’acabar la fase prèvia amb una sola victòria i quatre derrotes. Dos anys després, i ja sense Dirk Nowitzki, la selecció de Chris Fleming –assistent dels Brooklyn Nets– té una espina clavada. Schröder vol retornar als seus aficionats el que no els va donar fa dos anys al pavelló de l’O2 de Berlín. El base dels Hawks és fins ara una de les sensacions del campionat com a segon màxim anotador (23,2 punts) i després de fer el seu millor curs a l’NBA (18,4 punts i 6,4 assistències). El seu contracte exigeix números d’estrella, perquè va signar per 70 milions de dòlars per quatre temporades.

Però més enllà de Schröder hi ha poc més comparat amb el potencial espanyol. L’acompanyen el pivot del Baskonia Voigtmann i l’aler pivot dels Celtics Daniel Theis. La resta són jugadors que estan en la seva majoria jugant la Bundesliga menys Hartenstein (Zalgiris) i Robin Benzing (sense equip). Alemanya disposa de jugadors grans físicament que poden jugar per fora, però Espanya, amb la parella dels germans Gasol iguala aquest factor. S’enfrontaran les dues millors defenses de l’europeu. Si Espanya es classifica, suposarà la desena ocasió consecutiva que ho fa per a la semifinal. Impressionant.