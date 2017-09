Doncic, rival d’Espanya

El matx va ser un autèntic espectacle ofensiu. En el primer temps els dos equips van estar per sobre el 50% en triples (6/12 Eslovènia i 8/15 Letònia). Amb 17-15 el tàndem Dragic-Doncic va liderar un 13-0 i va situar la màxima diferència (30-15). Els letons, però, van fer un pas endavant amb Porzingis carregat amb tres faltes. Amb Timma i els germans Bertans al capdavant van començar a rutllar, van imprimir intensitat defensiva i van capgirar el resultat abans del descans (51-55). Però en el tercer quart Eslovènia va anul·lar els letons amb un Vidmar impressionant dins la pintura i amb Porzingis a la banqueta amb quatre faltes. Amb 79-68 Dairis Betrans va liderar la remuntada (81-79), però va aparèixer Doncic per sentenciar. El madrileny Randolph va ser expulsat per una actitud poc esportiva ja que es va mofar del rival amb tot decidit.