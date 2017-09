El Divina Joventut remata la pretemporada

El Divina Joventut afronta avui i demà els dos últims compromisos de preparació abans de marxar dilluns a la matinada cap a Geòrgia, on dimarts debutarà en partit oficial amb el partit d’anada de la primera eliminatòria de la Champions League contra el Dinamo de Tbilissi.

Concentrat des de dimarts a la localitat gallega de Vilagarcía de Arousa, el conjunt verd-i-negre s’enfronta aquesta tarda (19 h) al San Pablo de Burgos en la primera semifinal d’un torneig que també disputen l’Obradoiro i el RETAbet Bilbao. En cas de vèncer, l’equip de Diego Ocampo jugaria demà la final (20 h), mentre que si no supera el debutant enguany en la Lliga Endesa disputarà el matx pel tercer lloc (18 h). El tècnic badaloní disposarà ja de Tomasz Gielo i podrà fer jugar uns minuts Sergi Vidal, recuperat de les molèsties, si bé continuarà sense Alex Ruoff per problemes físics i sense Omari Gudul, que encara no pot sortir del seu país (Congo) per qüestions de visat. A més de la semifinal de la Lliga Catalana i de l’enfrontament contra l’UCAM, el Divina Joventut ha jugat aquesta pretemporada dos partits (2 i 3 de setembre) a porta tancada contra l’Obras Sanitarias al Palau Olímpic.

El Barça i l’Andorra