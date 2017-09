El comiat de Navarro

Espanya i Rússia s’enfronten aquesta tarda (16 h, Cuatro) en el primer partit de la jornada de cloenda de l’europeu, el que atorga la medalla de bronze.

Premi menor per als espanyols i major per als russos malgrat que aquests van tenir moltes més possibilitats d’accedir a la gran final –cedien 73-75 contra Sèrbia quan faltaven quatre minuts–, el matx té connotacions emocionals afegides per al bàndol espanyol perquè serà l’últim que jugarà Juan Carlos Navarro defensant la samarreta de la FEB. L’anunci, previsible, va ser confirmat ahir per l’escorta, que amb el d’avui haurà jugat 253 partits amb Espanya –el que més de la història–, disset anys en els quals fins ara ha guanyat tres medalles d’or, quatre de plata i dues de bronze.

La tercera arribarà si el conjunt de Sergio Scariolo és capaç de contenir Aleksei Xved i, sobretot, d’imposar la seva superioritat en el joc interior contra una selecció russa sense vida sota l’anella més enllà de Mozgov.