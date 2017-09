La medalla dels amics

Deu punts de Marc Gasol en el primer quart, dotze punts de Pau Gasol en el segon, onze més de Marc en el tercer i encara dotze més de Pau en el darrer. I anar fent.

Juan Carlos Navarro va tancar disset anys de servei amb Espanya amb una medalla de bronze al coll, un regal dels seus amics Pau i Marc en un partit que ni va ser senzill ni matemàtic, com en tantes altres ocasions –quan no hi havia intriga (58-41, 26’), Rússia, sense Sved a pista, es va rehabilitar fins al 78-76 quan faltaven poc menys de tres minuts–. Un partit que va costar, però que, perduda la possibilitat de lluitar per l’or, va acabar com acaben gairebé sempre els duels en què han estat implicats els cognoms Gasol i Navarro: feliçment per a la parròquia espanyola (en els últims sis europeus, tres ors, una plata i dos bronzes).

A sota, a fora