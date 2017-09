Joventut al poder a Tbilissi

El Divina Joventut va decidir a l’estiu participar en la Champions League perquè fos una competició per donar més partits als aficionats, però sobretot perquè els joves tinguessin on foguejar-se. Ahir ho van complir. Joel Parra (17 anys), Pep Busquets (18), Birgander (19), Dimitrijevic (19)... Els deu jugadors ahir en acta feien que la mitjana fos de 23,5 anys. L’experiència de Vidal i Richard va ser clau, però la Joventut va estar al poder de Tbilissi. Perquè alguns d’ells van ser els que van liderar l’assalt. Sobretot Dimitrijevic i Birgander, que van fer una exhibició. El primer va mostrar el seu caràcter descarat. Va demostrar que la feina individual que ha fet a l’estiu renunciant a la selecció ha donat resultat i el pivot exercint el paper de Jordan en la defensa al perill de l’ex-NBA i ex-ACB Tskitixvili, fitxat només per a aquesta eliminatòria. Birgander el va neutralitzar sent igual de mòbil que ell quan Jordan havia tingut problemes carregant-se de faltes –va ser eliminat–. La feina no està feta encara, perquè demà, sense temps per descansar, la Penya té la tornada (21 h) al Palau Olímpic. L’equip ha tornat de matinada fent escala a Istanbul sense poder dormir i ha arribat aquest matí a Barcelona. Avui descansarà.

Ni fent mil trampes

La Penya va començar plantant cara tot i els problemes que li va crear el Dinamo: no li va donar gel ni aigua fins quan el partit anava a començar, hi havia cadires trencades a la banqueta, li va posar un hotel –en la Champions es fa intercanvi i el club local paga l’hotel al contrari– a 45 minuts del pavelló... Però tot i així la Penya va començar manant (17-22). Dimitrijevic (11 punts) i Richard (10) eren els referents de la primera meitat, en què només havien anotat Jordan (4), Ventura (3) i López-Arostegui (2) en un partit amb molts errors i respecte màxim (30-31). El debutant a Europa, Diego Ocampo, davant les quatre baixes importants, va haver de fer experiments amb López-Arostegui de quatre i jugar amb dos bases (Neno i Mavra), cosa que farà més cops segur. Després de la represa, però, dos triples seguits de López-Arostegui i Ventura van catapultar la Penya (45-53) que va deixar grogui l’equip georgià. Els verd-i-negres van agafar la màxima (56-70) que van anar mantenint.

Kulvietis, també KO