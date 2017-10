D’exhibició en exhibició

Al Palau hi havia 4.315 espectadors, ahir. Segur que la xifra creixerà en els propers partits si el Barça Lassa manté aquest nivell. No es tracta únicament de les victòries, sinó del que desprèn l’equip. Un joc ple de dinamisme, energia i activitat, que entra pels ulls i destarota els rivals. De fet, en els tres últims partits a casa (dos de Lliga Endesa i el de dijous d’Eurolliga contra el Panathinaikòs), ha fet 103,7 punts, amb una diferència de 33,7 de mitjana. Una brutalitat.

A l’equip, però li va costar entrar en el partit. Mèrit també del rival, que inicialment va mantenir-li el pols, amb l’encert de Thomas i els rèdits en el rebot ofensiu (5 ja al primer parcial). De mica en mica, però, els blaugrana van ajustar-se en la defensa, no només per no concedir segones opcions, sinó apujant el to en la primera línia. I el resultat va ser immediat, amb l’Obradoiro cometent errors i fent tirs forçats i el Barça Lassa començant a trobar ritme, a jugar a la cursa, fins i tot amb Tomic de finalitzador. La traducció va ser un 21-1 en set minuts: del 20-15 a principi de quart al 41-16 (27’). El rival estava a la lona, absolutament grogui, desitjant que arribés ja el temps de descans.

De vestidors, l’Obradoiro en va sortir amb propòsit d’esmena –tres triples seguits i 51-31 (22’)– però aquest encert no va dur-lo enlloc i, quan el Barça Lassa va reprendre el fil, la diferència va multiplicar-se amb Navarro i Oriola prenent protagonisme, fins al +38 a poc d’acabar (95-47, 37’). L’equip té gana, i ho deixa palès cada dia.