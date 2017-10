Sospitosos habituals

Els Rockets a l’oest i els Celtics a l’est apunten a grans contendents

Remenar-ho tot perquè no canviï res. Com a tot arreu, com sempre, l’estiu en l’NBA ha estat fèrtil en canvis i traspassos, però la generositat en el moviment no ha alterat la jerarquia de les ciutats que parteixen amb la titularitat de l’èxit a les seves mans.

Els Warriors i els Cavaliers tornen a sortir amb les butxaques plenes de bitllets que donen accés a jugar la final, i entre els californians i els d’Ohio són els de la badia d’Oakland els que governen els pronòstics. Hi ha més bardissa per treure en la seva conferència que no pas a l’est, però tenen plenament interioritzats els ets i uts del que ha d’escorcollar la temporada amb el cartell de favorit en una mà i el de vigent campió a l’altra.

Des de fa tres anys els Warriors es propaguen per la lliga guanyant vuit partits abans no en perden un, un ufanós i imbatible 82% en percentatge de victòries (207-39) precisament coronat amb dos anells. De l’última plantilla campiona, tant els solistes com els membres del cor continuen, i haver incorporat Nick Young i Omri Casspi per repartir-se els minuts de Matt Barnes és una exuberància detallista d’alta escola. Els Warriors no canviaran, perquè guanyen fent el joc que més agrada al jugador i que més omple l’aficionat, i qui els vulgui pujar a collibè que evolucioni o que ho deixi estar.

Els Cavaliers han escollit no defallir malgrat les modificacions que ha sofert la plantilla. Kyrie Irving volia volar sol i deixar-lo anar ha permès aconseguir Isaiah Thomas –lesionat, no se l’espera fins al gener–, Jae Crowder i Ante Zizic. I han arribat Dwyane Wade, Derrick Rose i José Calderón. No es pot dir que no a tot aquest reguitzell de jugadors si del que es tracta és d’acompanyar curosament LeBron James, però la metamorfosi a Cleveland vindrà si definitivament James passa a jugar sempre de quatre i Kevin Love de cinc. Evolucionar o apagar-se.

La concurrència