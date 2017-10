Un rival de primera divisió

Queralt Casas, Céline Dumerc o Cierra Bravard són noms coneguts per al bàsquet gironí. La bescanonina, la llegendària base francesa i l’expivot de l’Uni són tres titulars del Landes, l’equip que avui es presenta a Fontajau disposat a fer un pas endavant després de l’ensurt que va viure a Mont de Marsan, quan va necessitar una recuperació de Plagnard i un 2+1 de Bravard en l’últim segon per doblegar el Ceglèd. Sobre el paper, el Landes és un dels millors equips de la zona oest de l’Eurocopa, però aquest curs només ha guanyat un partit de manera nítida.

L’estrena de l’Spar Citylift Girona a Fontajau en l’Eurocopa 2017/18 ve precedida per la primera setmana mig normal de feina a Fontajau. Farà falta, perquè a més del potencial de bàsquet que té, el Landes sap que per ser primer de grup haurà de guanyar partits a fora i que si el d’avui no n’és un, se li complicaran els plans.

Rotació de set