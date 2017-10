El Cadí i l’Snatt’s viuen el nou derbi català de l’elit

El Cadí la Seu i el Femení Sant Adrià disputaran aquest vespre al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell (21 h, Esport3) el primer derbi català de la Lliga Femenina. Els dos equips tenen el mateix balanç en la lliga (2-2). El conjunt de Bernat Canut té les baixes ja conegudes de Georgina Bahí, lesionada en la final de Lliga Catalana contra l’Uni a Reus, i també la d’Ariadna Pujol, que va passar pel quiròfan després de trencar-se el lligament extern del genoll esquerre. Les lleidatanes, doncs, tindran nou jugadores en la convocatòria. Per part del Femení Sant Adrià, el tècnic Fabián Téllez no té cap baixa i ha convocat la júnior Violeta Verano. Bona part de les mirades del derbi estaran centrades en les puntals de cada equip: Kraker (11,7 punts de mitjana) i Richards (9,5) per part lleidatana i Arrojo (13,5) i Reiseingerova (12,7) per part adrianenca.

Reivindicació conjunta