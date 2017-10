L’Spar Citylift Girona, embalat a Europa

L’Spar Citylift Girona ha superat el Landes per 78-47 i ha sumat la segona victòria en l’Eurocopa, que el deixa com a líder tot sol del grup G. L’equip gironí ha estat molt superior, molt més ric en el joc i amb més equilibri en atac, ajudat també per la baixa de la base internacional Céline Dumerc, que no ha jugat. L’Uni ha iniciat el segon quart amb un 16-2 que ha situat un 31-15 en el marcador. A la mitja part s’ha arribat amb 41-27. El nivell defensiu de l’Uni ha recuperat punts tornant del vestidor, amb el lideratge de Mendy, i quan Bravard ha fet la quarta falta, el recital gironí s’ha maximitzat. Amb 55-37 (28’) el matx ha quedat tancat i el tècnic local, Èric Surís, ha començat a repartir minuts pensant que dissabte té partit de lliga a la pista de l’Araski. Malgrat això, l’Uni ha arribat a tenir 33 punts d’avantatge (75-42, 36’).