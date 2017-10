Un equip huracanat

Dues victòries, dues pallisses, dos basket average enllestits i la perspectiva de la visita del Ceglèd dijous vinent per acabar d’apuntalar el pas a la segona fase. Aquest és l’historial contundent de l’Spar Citylift Girona, que ahir va triturar el que havia de ser el seu màxim rival del grup, el Landes. En el 78-47 hi van fer aportacions a parts iguals els dos equips: l’Uni amb el seu ritme irresistible i el Landes, abaixant els braços probablement per la baixa de la seva guia esportiva i espiritual, Célina Dumerc, que en la sessió de tir del matí es va fer una contractura lumbar.

L’Uni va enllestir molt la feina en la primera meitat. Ajudat per la baixa de Dumerc –que no havia fet ni la roda d’escalfament–, va saber llegir bé la inexperiència de les bases franceses (9 pèrdues en l’intermedi) i la superioritat de Colhado al pal baix (12 punts amb 6/8). La defensa del Landes canviava sense manies i quan la brasilera es quedava amb una petita –que no rebia cap ajuda– el bàsquet era segur.

Passen per sobre

El Landes va començar reivindicant-se –triple de Bravard i dos rebots d’atac (2-5)–, però quan van entrar en joc les rotacions la seva capacitat de sumar va decaure. A més, la base Plagnard va fer dues faltes ràpides i Bravard ja en tenia tres en la mitja part. Afegim-hi els dos punts entre Skoric i Ayim i tindrem una pàtina molt fosca per al conjunt francès, que només veia una mica de llum quan aconseguia lligar defenses amb activitat, fins i tot alternant alguna zona, potser també buscant apoderar-se del ritme i portar el partit al cinc contra cinc. Això, però, va passar només a final del primer quart i –menys– a partir del moment que l’Uni va fer un estrip dels seus en el segon parcial (de 16-2 en 4:15 i 31-15 en el marcador), amb errors i pèrdues enllaçades del rival. En els últims minuts de la primera meitat, massa intercanvi de bàsquets, però tot sota control.

Sempre queda fam