Arrojo propulsa l’Snatt’s, que venç a la Seu d’Urgell

El primer duel català d’enguany a Lliga Femenina va tenyir-se de lila. L’Snatt’s Sant Adrià va desfer-se del Cadí la Seu a fora i continua sorprenent en aquesta arrencada de la seva primera temporada en l’elit. I és que, a banda d’acreditar balanç positiu (3-2), les seves victòries les ha assolit, totes, a domicili. Ahir es va apoderar el partit gràcies a la jerarquia en el rebot, i en la recta final, va saber contenir la reacció de l’equip lleidatà, que ara encadena dues derrotes.

El Cadí va entrar abans en joc (8-0) i a l’Snatt’s li va costar quatre minuts i mig estrenar-se, però amb els punts d’Arrojo i Coulibaly a dins va començar a fer mal i un triple per tauler de Riley li va donar avantatge (13-14). La resposta local va venir també des de l’arc (Boquete i Ramirez, 21-17), però el ritme era del Sant Adrià, ajudat per alternatives defensives i per la clarividència d’Arrojo (30-34, 16’). El Cadí se sostenia amb la fortalesa de Richards al pal baix i en segones opcions, però el partit es jugava a un ritme de mil dimonis i Arrojo establia el 39-43 completant una gran primera meitat contra el seu exequip (18 punts), ben ajudada per Coulibaly (9 punts i 6 rebots).

La dinàmica no va canviar a la tornada dels vestidors. Les liles marcaven la pauta i el Cadí s’hi enganxava com podia, incòmode per les variants defensives que li plantejaven. Tant és així que es va col·lapsar superat l’equador del tercer quart. Van ser gairebé cinc minuts sense anotar ni un tir en joc i abusant moltíssim del triple, i en els quals el Sant Adrià va aconseguir la màxima diferència (58-50), amb Hurtado i Arrojo estirant el carro.

Els punts de Kraker van donar oxigen a les locals, en una fase de moltes imprecisions i errors en totes dues bandes. Les visitants van sobreviure gràcies a la solidesa del seu rebot a les dues anelles, sobretot de Coulibaly. Amb 62-64, Helena López va anotar un tir de mitjana distància a 38 segons que seria definitiu, ja que, en l’acció posterior, el Cadí fallaria i el rebot acabaria a les mans d’Arrojo, omnipresent ahir.