No hi guanyen des del 2009

El Divina Joventut visita una pista que els darrers anys ha estat un fortí. La Penya no guanya el Gran Canària a Las Palmas des del 2009. El repte és gran, però no serà gens fàcil tenint en compte que els de Luis Casimiro juguen a un ritme alt i amb continuïtat perquè poden fer rotacions de nivell. La Penya està jugant amb massa alts i baixos. Oliver celebrarà els 20 anys a l’ACB contra l’equip amb qui curiosament va debutar. També, retrobament amb Salva Camps, ara tècnic ajudant de Casimiro i que els últims anys ha estat treballant per a la Penya.