Ricky: Ovació i exhibició

El retorn de Ricky Rubio a Minnesota no es va fer esperar i el calendari va fer que hi jugués la quarta jornada. El base del Masnou tornava al lloc on va estar des del 2011, quan va aterrar a l’NBA, fins al passat estiu. I la seva trajectòria a la franquícia va deixar empremta, com ho demostra l’ovació que es va endur el jugador quan va ser presentat per megafonia en la presentació. Després, tot va canviar i tot i mostrar la seva versió més ofensiva la seva exhibició no va tenir premi. Ricky va acabar amb 19 punts, 10 assistències i 5 rebots. Avui Ricky ha fet 27 anys.

Els campions, els Warriors, no es van despentinar per superar els Pelicans a domicili amb 31 punts de Klay Thompson –7/12 triples–, 28 de Stephen Curry i 22 de Kevin Durant. Green va acabar amb 10+5+9. El potencial ofensiu dels californians van fer inútils els 35 punts d’Anthony Davis i 35 punts de DeMarcus Cousins. L’exhibició individual de la jornada, però, va ser de Vucevic (41 punts) tot i que tampoc va servir perquè els Magic guanyessin a Brooklyn. Per la seva banda, els Blazers continuen imparables i McCollum (28) va liderar els d’Oregon contra els Pacers. L’espectacle es va donar cita a Milwaukee, on Antetokounmpo (34 punts, 8 rebots i 8 assistències) no va poder frenar els Cavaliers de LeBron James (24). També cal destacar la nova estrella dels Lakers, Lonzo Ball, que va acabar amb 29 punts, 11 rebots i 9 assistències tot i acabar amb un 12/27 en tirs de camp. Va estar secundat per Brandon Ingram (25).