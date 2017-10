Jugar amb la pressió aragonesa

Han passat només quatre jornades, però si alguna cosa tothom té clara és que el Tecnyconta Saragossa no és a la zona baixa per casualitat. L’equip aragonès ha fet apostes que no li estan sortint bé, i ja ha hagut de fer canvis. L’experiència de Blums i l’arribada de Gary Neal donen potencial ofensiu als de Cuspinera, però quan a equip el MoraBanc és millor. Però ho ha de demostrar l’equip de Joan Peñarroya que després de treure’s la pressió de guanyar el primer partit ha de saber gestionar molt bé les emocions per assaltar Saragossa.