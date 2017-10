Aspirina aragonesa

El MoraBanc Andorra va ser cooperant necessari en la primera victòria del Saragossa en la lliga. Massa errades, pocs recursos després de la lesió d’Albicy i falta d’equilibri en atac per anotar més enllà dels triples i les penetracions dels exteriors. En la segona meitat no hi va ser.

L’equilibri en el marcador de la primera meitat –20-15 i 33-38 van ser les diferències extremes– no es corresponia a l’equilibri del joc de cada equip. Aquí guanyava el Saragossa, que quan va situar De Jong en pista, i després també amb Varnado, va ser molt superior en rebot (24-13 a mitja part) i en producció sota bàsquet (11 tirs entre els dos pivots locals per només 2 de Diagné en l’Andorra). L’equip de Peñarroya va tenir en Blazic el seu gran argument (17 punts en 14 minuts) però quan els triples van flaquejar (1/4 entre el 17’ i el 20’) el Saragossa va capgirar el partit (46-43) tot i que no tenia una circulació de pilota gaire brillant.

L’Andorra també va notar la baixa d’Albicy, que es va lesionar al turmell dret en el primer quart. Sobretot en la segona meitat, quan el Saragossa va parar Blazic amb les ajudes de Varnado i l’Andorra va deixar de produir (58-49, 27’). Els problemes es van anar acumulant amb les faltes de Karnowski i els errors en el tir lliure, incomprensibles veient l’11/11 de la primera meitat. I en l’últim quart, els errors andorrans i dos triples i tres tirs lliures en tres accions seguides van definir molt el partit 76-61 (33’) tot i l’intent de Peñarroya posant Blazic de base i jugant sense interior.