Teodosic és baixa indefinida per una lesió a la fàscia plantar

L’NBA és dura i més per a jugadors que no són físics, com Milos Teodosic. El base serbi ha tingut mala sort, perquè només ha pogut jugar dos partits amb la samarreta dels Clippers, només 32 minuts de joc abans de trepitjar un company en la lluita per un rebot i fer-se una lesió a la fàscia plantar del peu esquerre. La franquícia californiana ha fet públic que Teodosic és baixa indefinida. En aquest temps, el base serbi ha fet una sèrie de 3/7 triples i 1/5 de dos. 11 punts i 8 assistències. Contra els Suns va jugar 11 minuts, en el partit en què es va lesionar, i contra els Lakers en el duel de Los Angeles va tenir 21 minuts de joc amb protagonisme per a l’equip. Els altres lesionats en aquest curt inici de curs són Gordon Hayward, Jeremy Lin, Nikola Mirotic, Chris Paul i Derrick Rose.