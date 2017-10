El president dona la cara

El Divina Joventut va rebre crítiques pel seu posicionament pel que fa referència als últims esdeveniments polítics que viu Catalunya. Al Palau Olímpic es van poder veure diverses pancartes en què es podia llegir “Directiva, el vostre silenci no ens representa”. Contra el Tenerife també hi havia pancartes que deien “SOS Democràcia” en un acte organitzat per Òmnium Cultural del Barcelonès Nord i, fins i tot, un grup de seguidors van fer un escrit titulat “Volem que la Penya mantingui la catalanitat”, en què es demanava la dimissió de Morales i que ahir havien signat 496 persones. La Penya no es va posicionar a favor de la independència i alguns socis es van donar de baixa considerant que el club els havia fallat. D’altres van felicitar Morales per com s’havia actuat. Alguns van decidir enviar un correu de queixa expressant el seu malestar amb el missatge tou, segons el seu punt de vista, sobre els esdeveniments que van succeir l’1 d’octubre.

Juanan Morales no s’ha volgut amagar i guardar silenci, sinó que ha pres una determinació peculiar, perquè no és gaire habitual. Morales ha trucat a cadascun dels socis que van enviar la seva queixa al club i els ha citat un per un al seu despatx per parlar del tema. Consultat per aquest diari, el màxim responsable verd-i-negre no s’ha volgut pronunciar sobre aquest fet, perquè no ho considera rellevant, però alguns dels socis que ja han parlat amb ell han explicat l’experiència. Morales, que encara s’ha de reunir amb alguns dels prop de 20 socis que van enviar el correu electrònic, els ha explicat per què el club no s’ha volgut posicionar. Ha al·legat que a la Penya hi ha socis que tenen opinions diverses. El màxim responsable verd-i-negre els ha subratllat que el club està en un moment delicat i l’únic que els demana és que continuïn defensant la Penya més enllà de la decisió de la directiva, perquè ara hi són però demà potser no, i el més important és que el Joventut continuï viu. Morales no ha confirmat a cap d’ells que la decisió sigui per pressió del patrocinador Divina.