Patinada del Barça al Palau (75-81)

En una setmana, s’han volatilitzat les bones sensacions amb què el Barça Lassa havia iniciat el curs. Els blaugrana han caigut a casa contra el Zalgiris, en un enfrontament decebedor i on sempre ha anat a remolc del rival (75-81). És la tercera derrota consecutiva de l’equip que demà al matí ja viatjarà cap a Milà, on dijous torna a tenir partit d’Eurolliga.

Llevat dels primers minuts, amb Séraphin assumint pes en atac, els de Saras Jasikevicius han adquirit aviat la iniciativa. Negaven les penetracions i el joc a la pintura en defensa i, en tasques ofensives, Micic era qui portava el pes. I, quan no hi era ell, agafava el timó Pangos. Els locals, excessivament tous al darrere, no trobaven la manera d’aturar-los, per bé que els punts de Hanga i Koponen els deixaven amb -6 a l’equador (39-45).

Sito Alonso buscava alternatives per tenir el control de la situació –ha ubicat a Vezenkov de tres o ha optat per jugar sense center adaptant-se al rival–, però res li ha servit per llimar diferències. Al contrari, el Zalgiris obria encara més forat a l’arrencada de l’últim quart, aprofitant-se del domini de Micic i Pangos sobre el partit –a Pressey se’l va veure erràtic i Heurtel defensivament té llacunes– i ha establert una màxima de +10 (60-70, 35’). Hanga i Oriola han intentat posar-hi un punt de grapa en el tram final, però ja no hi havia res a fer. L’aler hongarès ha estat el millor, amb 19 punts i 8 rebots.