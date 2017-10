La reacció és imperativa

En només tretze dies, la situació al Barça Lassa ha fet un gir copernicà. La patacada contra el Zalgiris al Palau del dimarts ha volatilitzat gran part de la il·lusió que el propi equip havia generat en l’arrencada del curs, sobretot amb el recital ofert contra el Panathinaikòs. L’afició, que va viure un calvari continuat en l’exercici passat, ja no sap què pensar ara, després de tres derrotes consecutives en els últims cinc dies. Més que el què, el que preocupa és el com, caient sense joc –i aquí hi tenen molt a veure els dèficits en la posició de base– ni suficient energia en defensa. És per això que, tot i estar encara dins el mes d’octubre, el triomf a Milà és imperatiu.

Potser, en aquesta ocasió, que el proper compromís hagi arribat tan aviat tingui el seu punt positiu. L’expedició va viatjar ahir a la tarda sense Sanders ni Claver, lesionats. El valencià encara la recta final de recuperació i, des de fa alguns dies, ja treballa amb el grup.

El 0-3 enganya