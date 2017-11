Test de màxima exigència

El MoraBanc i l’Unicaja viuran avui un duel de màxima exigència perquè els dos equips han arrencat el campionat amb irregularitat i marcats per la trajectòria a Europa –els andorrans en l’Eurocopa i els andalusos en l’Eurolliga–. Els de Joan Peñarroya arriben després d’assolir la tercera victòria més àmplia a l’ACB, de 28 punts contra Betis, però l’entitat del rival deixa de banda tota eufòria passada el dia que tornarà l’ídol andorrà l’últim curs: Giorgi Shermadini. El MoraBanc vol aprofitar el factor pista per crear l’ambient per a un triomf que ha de servir per a l’explosió andorrana.