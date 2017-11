L’aturada de la lliga arriba amb calma esportivament parlant per al Joventut i també amb una notícia plena d’optimisme. La Penya va fer oficial ahir la renovació d’una sola tacada de tres dels puntals del bàsquet de base: Joel Parra (fins al 2023), Pep Busquets (fins al 2021) i Pol Molins (fins al 2021). Els tres jugadors van fer la pretemporada amb l’equip i dos d’ells (Parra i Molins) van debutar oficialment en competició europea. El projecte, doncs, del club a mitjà i llarg termini sembla assegurat, sempre que altres clubs no els prenguin jugadors. A aquestes tres peces (juguen al vinculat de la lliga EBA i Parra també al júnior de la Penya) s’hi ha d’afegir que Xabi López-Arostegui té contracte fins al 2019; Neno Dimitrijevic, fins al 2021; José Nogués ha allargat el seu acord fins al 2020; Simon Birgander, fins al 2020 i el capità de la Penya, Albert Ventura, aquest any més un altre. El club verd-i-negre ha assegurat la Penya del futur. I, ara mateix, també té un tècnic com Diego Ocampo que per a ells és perfecte.