No hi ha qui els freni

Tothom s’està rendint als Celtics. Els de Boston van encadenar la seva setzena victòria consecutiva i ho van fer amb emoció, tensió i nervis. Un matx resolt en la pròrroga i després de remuntar 13 punts en el darrer quart. Aquesta vegada la víctima dels de Stevens van ser els Mavs, però, a banda del nou registre, el partit passarà a la història per l’exhibició de l’home emmascarat: Kyrie Irving. L’estrella dels Celtics va fer un autèntic recital amb 47 punts. A més, va acabar amb una sèrie de 16/22 tirs de camp, un 70% d’encert, cosa que no aconseguia cap jugador amb més de 45 anys des de l’etapa de Larry Bird.

Qui està passant per un moment amb alts i baixos són els Jazz de Ricky Rubio, ja plenament recuperat de les molèsties físiques. El base del Masnou va acabar amb 12 punts, 3 rebots i 2 assistències tot i sortir escaldats amb Simmons com a líder (27 punts). Per la seva banda, Marc Gasol, que va ser crític amb el nivell de l’equip, va tornar a encadenar una nova desfeta a casa contra els Blazers de McCollum (24). El pivot de Sant Boi va finalitzar amb dobles figures (19 punts, 12 rebots i 7 assistències). El seu germà Pau va ser l’únic català que va sortir victoriós de la jornada en superar els Hawks. El gran dels germans Gasol va fer un partit discret (6+7). Un altre dels equips que està en ratxa són els Cavs de LeBron James. Aquesta vegada, però, no va fer falta la millor versió de l’estrella de Cleveland amb 18 punts i només 2 rebots en 27 minuts. L’estrella va ser Kevin Love, amb dobles figures (19 punts i 11 rebots). Els Knicks, amb Porzingis de líder (25 punts) per superar uns Clippers que no van tenir opció. Els de Los Angeles encadenen ja nou derrotes consecutives. Els Nuggets, en canvi, continuen mostrant el seu potencial ofensiu i es van desfer, amb un gran Barton (25), dels Kings. Qui està notant els canvis a la franquícia són els Thunder, que van tornar a punxar i estan amb balanç negatiu (7-9). Westbrook va fer un triple doble (22 punts, 16 rebots i 12 assistències) tot i que el més destacat va ser Paul George (26). Carmelo Anthony (19+9) hi va ajudar també, però va ser insuficient per frenar els Pelicans d’un imparable Anthony Davis (26+15).

La jornada

Pistons - Cavs

88 - 116

Sixers - Jazz

107 - 86

Knicks - Clippers

107 - 85

Bucks - Wizards

88 - 99

Mavs - Celtics

102 - 110

Kings - Nuggets

98 - 114

Magic - Pacers

97 - 105

Hornets - TWolves

118 - 102

Pelicans - Thunder

114 - 107

Grizzlies - Blazers

92 - 100

Spurs - Hawks

96 - 85