Rigor, progrés i encert

El Barça Lassa es va descodificant i l’equip de Sito Alonso es presentarà amb les conviccions a recer i la confiança armada al tram de calendari que donarà pistes de quin peu calça veritablement –el CSKA, el Fenerbahçe i el Madrid són els tres propers rivals–. Pel cap baix, des del punt de vista dels resultats (6-2 el mes de novembre), hi anirà segur de si mateix, que no és poca cosa, perquè, com a totes les cases, al Palau la precisió diària està fidelment emmanillada al temps que fa. Hi anirà amb resultats i amb un joc que es va consolidant.

Ahir, quan DeShaun Thomas va entrar en el partit faltaven quatre minuts per acabar el primer quart (14-7) i per primera vegada en la temporada va jugar de tres, perquè Rakim Sanders era al davant. La primera derrota d’un entrenador és canviar el que t’ha portat fins allà per adaptar-te al rival. I és també la primera victòria de l’altre, en aquest cas de Sito Alonso.

Tot i que el Maccabi juga amb petits al perímetre, el Barça va continuar ahir amb l’aposta dels últims dies amb Hanga i Sanders per fora. I amb ells i Oriola en posició quatre, l’equip va col·lapsar molt bé la zona israeliana, obligant el Maccabi a fer el que no sap fer (alliberar i llançar triples). D’aquí i de l’encert de Séraphin i Sanders combinat amb l’assossegament d’Heurtel, l’equip va treure la iniciativa malgrat pecar, és reiterat, d’un mal balanç defensiu (22-11).

L’entrada progressiva de la segona unitat del Maccabi no va canviar res en el seu joc i el que va elevar el nivell van ser les rotacions blaugrana. Tomic, Moermann (29-13), Claver jugant al tres, Pressey i Koponen (34-15, 14’) van anar entrant en ritme amb harmonia, proporcionadament, fent el que saben fer sense desatendre les que ahir eren les necessitats de l’equip. I amb suplements, com ara l’encert des del triple de Sanders. Ocupant bé els espais ocasionats per les ajudes que rebien Tomic i sobretot Séraphin, apagant els focus groc (10/34 tirs) i dominant el rebot, en el descans l’aniversari al Palau era molt feliç (44-24).

L’estudi previ del partit per part del Barça havia estat quirúrgic i que els dos equips comencessin la segona meitat amb el mateix cinc de partida no va fer res més que acabar-ho de constatar. En la tasca d’ajudes, en les primeres, en les fintes i en les segones, i en el dinamisme dels jugadors sense pilota al davant, l’amplada del camp era tota del Barça. Amb determinació i zel, amb la visió perpendicular d’Heurtel i el canell calent de Sanders (54-32, 25’). Era la segona part del guió de la primera meitat i el Maccabi va veure que no arribaria a tot arreu ni que juguessin tres dies seguits. Va optar per mirar-s’hi una xic més en atac, però no en va treure res més enllà d’un intercanvi que no el portava enlloc (66-44) i que ahir el Barça, rigorós també quan l’avantatge no parava de créixer, no va malinterpretar.

El Palau tampoc, entregat especialment quan faltaven 5:57 (81-49), quan Sito va fer entrar Navarro per satisfer els seus desitjos.