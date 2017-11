David Fizdale es cava la tomba

Els Grizzlies van anunciar anit la destitució de l’entrenador David Fizdale, després que l’equip hagi encadenat vuit derrotes, l’última a casa contra els Nets i amb Marc Gasol, el jugador franquícia de l’equip, assegut a la banqueta durant tot l’últim quart per decisió tècnica. Una estratègia que, si no surt bé, sol acabar amb la paciència dels propietaris.. Els Grizzlies presentaran avui el seu substitut.

L’última vegada que els Grizzlies van enllaçar vuit derrotes va ser la temporada 2008/09, quan Marc Gasol acabava d’aterrar a l’NBA, en dues ocasions.

Diumenge contra els Nets (7-12), els Grizzlies (7-12) van aguantar l’escomesa fins a la mitja part (47-47), però la tornada a l’acció va ser una plantofada amb la mà oberta dels de Brooklyn, que van treure els locals del camp en el tercer quart (6-20 i 18-32 final). David Fizdale, el tècnic de Memphis, va gratar la banqueta amb el 55-74 que hi havia al marcador quan faltava 1:40 per cloure el parcial, va posar els suplents a pista i, després de quatre minuts de l’últim, el marcador assenyalava un esperançador 77-82. Arribats aquí, la decisió de Fizdale va ser no tocar res i mantenir al camp als jugadors que havien signat la remuntada. I com que no va funcionar (88-98), al final del partit tots els focus es van girar cap a Marc Gasol (18 punts, 6/17), que no havia jugat en el darrer quart.

“Si hi ha un problema l’afrontarem –deia el tècnic abans que Marc parlés–, però ha estat ser una decisió força senzilla. No és res contra ell. Intento guanyar un partit, estic desesperat. He pres riscos i quan ho fas a vegades perjudiques un o dos jugadors. Forma part d’aquesta feina. Guanyar és la meva única prioritat.”

Instants després, al vestidor, i tot i que en dues ocasions el departament de premsa dels Grizzlies va intentar que s’acabés i anés ràpid, Marc Gasol va atendre els periodistes durant quinze minuts, exposant el seu malestar per la situació amb un discurs mesurat però directe. “Hauria d’haver jugat en l’últim quart. No acceptaré no jugar-lo i estar content amb això.”