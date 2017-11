“El desembre ens marcarà”

[Peñarroya] L’1-8 ens va posar en alerta, però fa set anys que estem junts, és el nostre tècnic i anem de bracet. A mort

Després d’haver disputat sis partits en els primers 19 dies de novembre, el MoraBanc haurà estat ara dues setmanes sense competició, com a conseqüència de les finestres FIBA. Moment per reflexionar i avaluar amb el director general del club del Principat, Francesc Solana (Lleida, 03-01-1972), la trajectòria traçada en els primers mesos d’aquest curs.

L’aturada ha estat positiva per agafar oxigen o negativa perquè, entre lesionats i jugadors a les seleccions, només hi havia sis jugadors per a l’entrenament?

Només ens ha faltat als tècnics vestir-nos per entrenar-nos [riu]. No estem acostumats a tenir aquesta mena d’aturades durant la temporada, però ens ha anat bé. El ritme de tenir partits dimecres i diumenge exigeix, i aquests dies ens han servit per recuperar tocats. A més, els que han anat a la selecció han tornat sense problemes físics. Per tant, toca posar-se a treballar des d’avui [ahir] per preparar-se per al partit de diumenge a València i un mes exigent.

Burjanadze estarà encara un temps de baixa, però podran recuperar Jankovic per diumenge?

Encara li falten uns deu dies bons, i la previsió és que pugui estar disponible l’altra jornada, a Sant Sebastià. I quant a Shurna, dependrà de l’evolució. Té pneumònia i està baix de defenses. No el podrem reincorporar immediatament. Haurà de fer una tasca com de pretemporada perquè està dèbil i la salut és el primer. Fins que no estigui amb un mínim físic, no tornarà.

Encara tenen la copa i el Top 16 de l’Eurocopa a l’abast, però no són on voldrien ser. Per què?

Crec que hi ha dues derrotes que ens fan molt mal i fan que estiguem 4-5. Un és el dia del Fuenlabrada, on perdem en l’últim segon de la pròrroga per un detall. I l’altre és la derrota a la pista del Joventut. Un partit que treballem bé però que no sabem rematar [perden després de dues pròrrogues]. Són dos partits que, en cas d’haver-los guanyat, ens haguessin fet estar en una posició més còmoda i tindríem una perspectiva diferent de l’equip i de la feina que està fent. Per tant, hem de persistir i millorar les nostres prestacions en els finals ajustats.

En tot cas, el MoraBanc desprèn fragilitat quan arrenca la competició. Tot al contrari que en la pretemporada, amb 5-1 i demostrant consistència. A què ho atribueix?

La pretemporada ens va donar inputs positius de l’equip. Vèiem que podia fer coses molt bones. Però vam perdre moltes d’aquestes coses amb l’inici de la competició i hem estat treballant per recuperar-les. La preparació serveix per adquirir automatismes i assimilar conceptes, i crec que ho vam treballar molt bé i espero que se’n vagin veient els fruits durant la temporada. Però també haig de recalcar que, tot i la mala arrencada, l’equip té esperit i no es desenganxa dels partits.

Entre les dues competicions, el balanç és 5-10 i, en les victòries, només ha rebut 62,2 punts. La cuirassa defensiva és per sobreviure o serà el segell de l’equip?

Una de les coses bones de la pretemporada és la defensa, però en els primers partits en la Lliga Endesa i l’Eurocopa no va existir. Sabíem que, amb els canvis fets a l’estiu, havíem guanyat en aquest aspecte. I, últimament, hem adquirit de nou solidesa al darrere, que ens ha ajudat a guanyar quan no estàvem fluids en atac. Prefereixo una versió més rocosa en defensa que no dependre d’estar encertat o no. Aquest serà un dels segells de l’equip i hi hem d’incidir.

43 rebots de mitjana en els dos últims partits de Lliga Endesa, i dos triomfs. L’arribada de Copeland hi ha ajudat?

Teníem detectat també aquest dèficit i ell ha ajudat, però tothom ha fet un pas endavant. Ja se sap que tot va lligat i, si defenses dur i reboteges, tens més ritme ofensiu i anotes amb més facilitat. Però el que em preocupava més era el percentatge de tirs lliures [ara 71,7%, quart pitjor en la Lliga Endesa], que ens va penalitzar molt en algun final ajustat.

Es troba a faltar Shermadini?

No. Va ser una peça molt important, però la vida continua. Aquí, tothom li té estima, perquè ens va donar molt, però l’equip està treballant per trobar la seva identitat sense ell. I ho estem demostrant en els últims partits.

S’han adaptat bé a la dinàmica de dos partits a la setmana?

Crec que sí. Llevat del viatge a Kazan, que és una pallissa visquis on visquis, la resta han estat desplaçaments amb vols directes, sense escala. Més que el desgast en desplaçaments, canvia el ritme del dia a dia, amb menys entrenaments i més intensos, i pocs dies per preparar els partits. Però és un plus que teníem ganes de viure i ens ajudarà a créixer.

Què veu més complicat, l’accés a la copa o al Top 16 d’Eurocopa?

El desembre ens marcarà el futur. Si som forts a casa en competició europea [tres dels quatre partits són al Principat], tindrem possibilitats fins al final. I en la Lliga Endesa, ens caldrà guanyar a fora i ara tenim dos desplaçaments seguits, a València i a Sant Sebastià. Anirem pas a pas.

L’1-8 d’inici entre la Lliga Endesa i l’Eurocopa va deteriorar la confiança en Joan Peñarroya?

Posar en dubte la confiança amb un tècnic que fa set anys que és amb nosaltres seria tenir poca memòria. Estar 1-8 ens va posar en alerta, com és lògic, però des que hi ha en Joan sempre ens n’hem sortit agafats de la mà, amb les coses bones i dolentes. I ara no ha estat diferent. És el nostre tècnic, ho ha estat els anteriors set anys i anem de bracet. A mort.

Tot i el mal inici, La Bombonera no ha girat l’esquena a l’equip. L’afició ha madurat?

Absolutament. Hem viscut episodis en partits a casa aquesta temporada, on el públic no hauria reaccionat igual dos anys enrere. De fet, no ho va fer. Crec que el nostre públic està creixent amb nosaltres i ara, en situacions de dificultats i falta de confiança, empeny l’equip i el jugador. I aquesta estima dona molta energia al jugador quan és a la pista.

Hi haurà dates per jugar la final de la Lliga Catalana?

Això espero. No té cap sentit que es juguin les competicions de la FEB durant les finestres FIBA i la pròpia federació obligui a suspendre la final de la Lliga. Buscarem una data perquè es tracta d’una competició molt digna i que a nosaltres, com a club, ens agrada disputar. Si haguéssim jugat diumenge, no hi haguéssim anat en les millors condicions, però no volíem deixar tirada la federació catalana. Veurem què passa.