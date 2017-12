Virtut polivalent

En la línia d’apostar per jugadors petits adoptada per Itoudis, Will Clyburn (2,01, 1990) va tenir un paper essencial. L’absència d’Andrei Vorontsevitx per unes molèsties i el plantejament tècnic el va fer moure tant en les posicions de tres –defensant Sanders– com de quatre, al costat d’Antonov actuant de cinc. La lesió d’Othello Hunter –només va jugar el primer quart– encara el va carregar més de minuts.

De fet, el nord-americà va jugar, sense descans, el segon, el tercer i l’últim quarts. Ja s’havia acostat als 38 minuts en el primer partit de l’Eurolliga, a Milà (15 punts i 12 rebots i 28 de valoració), una sobreexplotació que va fer que fins i tot Itoudis li demanés disculpes al final. “Ha estat el nostre factor X. L’havia de mantenir en pista pels grans minuts que estava jugant”, va argumentar el tècnic grec.

Clyburn sempre va jugar d’aler els 8:12 que va actuar en el primer quart. Va començar per fora (4 minuts) i va acabar de quatre (6) en el segon, va tornar al perímetre –és un parlar, amb tants minuts del CSKA amb cinc oberts– en el tercer període i va jugar novament de quatre l’últim quart. Però els duels més espectaculars van ser amb Sanders. El final del segon quart i el final de l’últim són justament els moments en què més va patir el Barça.