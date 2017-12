Un pas més cap a la copa

Selby (14), Stejskalova (7), González (10), Menéndez (17), Bogicevic (10) -cinc inicial-, Quirante (1), Rodríguez, San Román, Soler (2) i Ginzo (8). 17/45 de 2. 7/24 triples (2 Menéndez, 2 Bogicevic, 2 Selby i 1 Stejskalova). 14/15 lliures. 36 rebots (8 Bogicevic). 20 assistències (6 Quirante) i 68 de valoració (18 Selby).

Peña (10), Arrojo (16), Claret (8), Coulibaly (18), Vila (6) -cinc inicial-, Riley (11) López (6), Llobet, Reisingerova (2) i Kovacevic. 20/46 de 2. 7/26 triples (3 Peña, 2 López, 1 Riley i 1 Claret). 16/20 lliures. 41 rebots (9 Coulibaly). 16 assistències (4 Peña) i 85 de valoració (26 Coulibaly).

13-21, 17-22 (30-43); 20-19 (50-62) i 19-15 (69-77).

L’Snatt’s Femení Sant Adrià continua fent passos ferms per convertir-se en equip de copa la temporada del debut en la Lliga Femenina. Quan falten tres jornades perquè s’acabi la primera volta –li falta rebre l’Uni i l’Araski al Marina Besòs i anar al Ferrol–, amb una victòria més podria obtenir el bitllet. Ahir va tornar a mostrar solidesa en un partit contra el cuer, el Movistar Estudiantes, que continua sense conèixer la victòria. Les de Fabián Téllez van marcar territori des del salt inicial amb una Coulibaly dominadora (16 punts, 5 rebots i 21 de valoració al descans). En la segona part a l’MVP del matx s’hi van sumar Riley, López, Peña i Arrojo per no donar cap possibilitat a un Estudiantes a remolc de les adrianenques.

MOVISTAR ESTUDIANTES:SNATT’S FEMENÍ SANT ADRIÀ:PARCIALS:COMENTARI: