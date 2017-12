El peatge dels errors

El Barça va trobar un cinc per incomodar l’atac posicional del CSKA, però no n’hi va haver prou per arribar al final

Com en tantes altres vegades, el Barça Lassa va marxar de Moscou capcot, derrotat. Ahir l’equip va reiterar en la versió creixent i amb substància de les últimes setmanes, però la pista del CSKA requereix una perfecció i continuïtat que a hores d’ara no té. Va quedar palès quan, amb 75-75 (36’) i havent superat moltes vicissituds en el partit, se li van fondre els ploms. I va desaparèixer de la pista tres minuts, suficient perquè els russos, assortits de talent a tot arreu, l’enviessin a la lona. Quan va obrir els ulls, li havien clavat un 13-0 que va malbaratar tota la feina que li havia permès arribar viu fins a aquest punt.

Amb un terç de competició ja consumit, els blaugrana són els únics que no han guanyat a domicili –l’Estrella Roja es va estrenar ahir– i se li va escapar aquesta jornada l’oportunitat de treure el cap a la zona de play-off. Toca espavilar per no perdre el tren dels millors i, en aquest sentit, el calendari que ve és temible.

L’equip rus va posar, d’entrada, un cinc condicionat, pel rival –Clyburn i Kurbanov a les ales per fer front a Hanga i Sanders– i per la baixa d’última hora de Vorontsevitx, amb Antonov. Però van ser el talent de De Colo i Hunter, en pilotes doblades, els que van estirar el CSKA en l’arrencada (11-6, 4’). El Barça Lassa hi trobava rèplica a través de Sanders fent mal al pal baix i ajustava millor la defensa, però era incapaç de segellar el rebot a la seva anella –tres en defensa per quatre en atac del rival en el primer parcial–, i això li passava factura.

L’entrada de Pressey va injectar un plus al darrere i la seva pressió a la pilota va forçar pèrdues a Sergio Rodríguez (3), que també patia per contenir-lo. Amb la segona unitat a pista, el Barça Lassa va incomodar els locals, absorbint-los la fluïdesa en el cinc per cinc –bona feina de Tomic a la zona, també en la intimidació– i es va situar al davant recolzat en els triples de Koponen (33-36, 36’). Veient el seu equip tan encallat i aguantant el tipus a cop de tir lliure, Itoudis va fer tornar De Colo al parquet i va ubicar Clyburn de quatre. En aquesta fase, fins i tot acabaria ubicant Antonov de center, per bé que al final se sabria que era obligat per donar aire a Hines i per la lesió de Hunter. Fos com fos, el CSKA es va mostrar més incisiu que mai a primera línia i li va trencar el ritme ofensiu, coincidint amb l’aposta de Sito Alonso per jugar el final del segon quart amb Pau Ribas de base. Trobant via lliure per moure’s a camp obert, els vermells van obrir forat (43-37, 19’), per bé que un bàsquet de Séraphin després de rebot ofensiu va llimar les diferències a mitja part (44-39).

El tercer quart no va arrencar bé, amb pilotes perdudes i encaixant una cistella en rebot ofensiu, però l’equip va trobar la inspiració d’Heurtel i el francès el va situar, anotant i repartint, a tocar (52-51, 26’). El problema va ser que, tot seguit, l’equip rus trobaria l’encert, sobretot del triple (tres de seguits) i tornaria a allunyar-se (67-58, 31’), després d’una tècnica a Sito Alonso. A intercanvi de cops, el Barça Lassa no hi tenia res a fer. Necessitava endurir la seva defensa i la irrupció, una altra vegada, d’energia des de la banqueta –Pressey, Tomic i Koponen– va fer que s’aferrés al duel fins a empatar-lo a 4:55 del final.