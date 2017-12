Marc supera els 10.000

Un jugador no fa un equip. Això és el que li passa a Marc Gasol, que va fer un bon partit –27 punts, 6 rebots i 4 assistències– però no va poder evitar la derrota. El pivot català va superar els 10 mil punts a l’NBA (10.007) però no va poder evitar l’onzena derrota consecutiva dels Grizzlies. El seu germà Pau en suma 20.249. Els de Memphis van millorar la seva imatge amb un gran Tyreke Evans (31). És cert, però, que els Cavs de LeBron James (34 punts i 12 assistències) no eren el millor rival per tallar la mala ratxa perquè suma ja 11 victòries seguides. Tot i que al final només van perdre de cinc punts, al tercer quart ho feien de 19 punts (91-72). L’equip de Marc Gasol, que va arrencar amb un balanç de 7-4 i ara està amb un 7-15. Tenen el play-off a cinc victòries de distància. Altres noms propis de la jornada van ser Cousins (38 punts i 8 rebots) contra els Blazers. Els Nuggets van tombar els Lakers el dia que van retirar la samarreta amb el dorsal 12 de Lafayette Lever. I dia especial per al tècnic Rick Carlise, que va arribar als 700 triomfs a l’NBA, el tercer en actiu per darrere de Popovic (1164) i Doc Rivers (812). Els Bucks van vèncer els Kings amb nova exhibició d’Antetokounmpo (33 + 13 + 5). Els Celtics continuen llançats i líders de l’Est, tot i el gran partit de Booker (38).

La jornada

Celtics- Suns

116 - 111

Nets - Hawks

102 - 114

Sixers - Pistons

108 - 103

Nuggets - Lakers

115 - 100

Mavs - Clippers

108 - 82

Cavs - Grizzlies

116 - 111

Bucks - Kings

109 - 104

Blazers - Pelicans

116 - 123