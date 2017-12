Ritme, punts i victòria a Saragossa (86-99)

El FC Barcelona Lassa ha aconseguit aquesta tarda a Saragossa la vuitena victòria en deu partits en la Lliga Endesa, amb Juan Carlos Navarro (15 punts), Pierre Oriola (13) i Phil Pressey sent decisius per apoderar-se de la iniciativa i acabar dominant el rival.

El partit s’ha jugat a un ritme molt alt des de bon inici, i els primers cinc minuts han estat marcats pel mal que feia la parella Bellas-Varnado sobre Heurtel-Séraphin (12-6). Sito Alonso ha remogut la banqueta, amb Pressey s’ha incrementat la pressió a la pilota i Navarro, que ha entrat amb molt bon peu i inspirat, ha donat criteri en atac, jugant amb Tomic (19-21) i anotant. Al Barça li ha costat adaptar-se al joc ofensiu dels locals –quasi totes les faltes que ha fet han donat tirs lliures als aragonesos, que en portaven 19/22 al descans–, però ho ha equilibrat trobant punts amb facilitat. Sense especular (Sanders) i amb Navarro connectant amb Oriola, que n’ha fet deu en el segon quart –21-23 i 40-44 al descans.

Tornant, amb Pressey i Navarro d’entrada, l’equip ha portat el pes ofensiu cap al pal baix (Séraphin), i amb el capità i Sanders sent molt directes ha fet un primer trencament (46-61, 25’). Els aragonesos, sempre amb atacs molt curts, puntualment han trobat encert (54-63), però la irrupció de Hanga ha situat el 56-73 del final del tercer quart. Faltava tancar el partit, i tres triples consecutius apuntaven en aquest sentit (65-84, 33’), però el Barça no ha allargat les possessions per frenar el ritme del Tecnyconta i els locals n’han dit bé (77-91 a 3:30), per bé que la victòria en cap moment ha perillat.

El proper partit dels blaugrana serà divendres al Palau Blaugrana (21 h) contra el Fenerbahçe en l’Eurolliga.