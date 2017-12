Una bossa d’oxigen

Van ser dues hores i quart en què va passar absolutament de tot, però al final el MoraBanc i els seus aficionats van sortir-ne amb un somriure. No només per la victòria, bàsica per mantenir-se viu en la competició, sinó perquè el +6 li permet igualar l’average particular amb el Torí (92-86 en la primera volta). I si acaben la fase regular amb els mateixos triomfs –ara els tricolor en tenen un menys a falta de tres jornades–, desempatarà la diferència de punts (-25 pels andorrans i -50 per l’equip italià).

Tensió, errors