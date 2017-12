Té un banc de proves

La nova Eurolliga té un factor determinant, que és que cadascun dels 16 equips tenen una realitat ben diferent pel que fa a les seves lligues estatals. En la lliga turca, el Fenerbahçe ha guanyat set partits (7) i ho ha fet passejant-se: cap dels set partits els ha guanyat de menys de 17 punts.

Les lligues europees tenen factors per afavorir els equips que juguen a Europa. Els equips russos, per exemple, fan el calendari abans de començar la lliga pensant en les majors facilitats per als equips que juguen a Europa: desplaçaments llargs quan encara no ha començat l’Eurolliga, canviant els dies de partits a dilluns per tenir temps de recuperació... És una situació que es repeteix i s’ha repetit històricament en les lligues de l’Est, com els equips que formen part de la Lliga Adriàtica. Però no és el cas de l’ACB que canvien, com a molt, de jugar diumenge al matí a jugar a la tarda.

Els bons i els no tan bons

Hi ha un factor determinant, al nivell d’exigència dels rivals en les lligues estatals s’hi afegeix després un factor determinant: el minutatge de les peces clau de l’equip. Agafant com a mostra el teòric cinc titular del Barça i mirant la comparació dels minuts que tenen a l’ACB en comparació amb l’Eurolliga la diferència és mínima a favor de la competició europea: Heurtel juga el mateix a l’ACB que a l’Eurolliga (23,2 minuts), Hanga 5,2 minuts més per partit a Europa, Sanders 1, Moerman 0,3 i Seraphin 0,6. Es podria dir que, fins ara, Sito Alonso no ha tingut el luxe de poder donar descans als seus titulars. Mirant, però, el Fenerbahçe la comparativa és espectacular. Sloukas juga 8,5 minuts més a l’Eurolliga que en la lliga turca, Wanamaker 10,7 –és qui juga més a l’Eurolliga amb 31,7 minuts per partit–, Melli 3, Datome 12,1 i Vesely 12,6. Això vol dir que, de mitjana, les peces clau del Fenerbahçe juguen 9,3 minuts més per partit en l’Eurolliga que en la lliga turca. Arriben, per tant, més descansats a les cites europees.

Turquia, lliga de turcs