Els Rockets, llançats

Els Rockets, els líders de la conferència oest (19-4) davant del vigent campió, els Warriors, no va donar cap oportunitat als Jazz de Ricky Rubio a Salt Lake City. El base del Masnou va tenir un dia discret, amb 11 punts però només una assistències i cap rebot en els 30 minuts que va ser a la pista. Els Rockets de James Harden (29 punts, 6 rebots i 3 assistències) no va tenir cap problema per desfer-se dels de Utah. A ell se li va afegir el bon partit de Chris Paul, que es va quedar a un sol rebot de fer un triple doble (18+9+13).

La derrota dels Jazz no va ser tan greu perquè un rival directe seu per al play-off, els Thunder, van caure a la pista dels Nets, amb cinc jugadors superant els 10 punt, van tombar l’equip de Westbrook (31 punts, 8 rebots i 6 assistències). Carmelo Anthony va estar discret (11+11+3) i amb Paul George de baixa. L’ex-Barça Àlex Abrines va anotar cinc punts en 25 minuts de joc.

La cistella de la jornada, però, la va aconseguir Ingram (21 punts) quan faltaven vuit dècimes per al final i després d’una gran assistència de Lonzo Ball, que després de guanyar la línia de fons va treure la pilota per al seu company absolutament sol a la línia del triple. Va ser el triomf dels californians a Philadelphia entre dos dels equips amb més futur de la competició. Embiid es va enfilar fins als 33 punts i Ben Simmons va fer un triple doble (12+12+15). En els moviments de despatxos dels Sixers han enviat Okafor, Strauskas i una segona ronda del draft del 2019 als Nets a canvi de Trevor Booker. Finalment un gran Beal (34 punts) va liderar els Wizards a la pista dels Suns.

La jornada

Sixers - Lakers

104 - 107

Nets - Thunder

100 -95

Suns - Wizards

99 - 109

Jazz - Rockets

101 - 112