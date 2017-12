El campió de l’Eurolliga sobrevola el Palau Blaugrana (68-83)

El Barça Lassa ha perdut contra el Fenerbahçe al Palau Blaugrana (68-83), d’on ja han volat tres partits quan encara no s’ha arribat al final de la primera volta. Novament els bases rivals –avui Sloukas i Wanamaker, 33 punts entre tots dos– han estat un malson per a l’equip blaugrana que, malgrat tot, no s’allunya de la vuitena posició gràcies a la derrota del Madrid (cinquena en els sis últims partits). Hanga (15), Seraphin (12) i Moerman (10) han estat els únics blaugrana en dobles dígits d’anotació.

Després d’un encert immens des de l’arc en el primer quart (5/5 triples i 28-22) el Barça s’ha quedat sense transició i sense precisió. Massa rebots ofensius concedits i massa punts fàcils de Sloukas han capgirat el resultat (del 31-24 al 31-34) i d’aqui fins a la mitja part el partit s’ha jugat al ritme que ha volgut Obradovic, amb molt de cinc contra cinc i poca transició (38-39).

Amb Sloukas i Wanamaker junts en pista el Fenerbahçe ha fet anar de bòlit el Barça, que a partir del 43-43 s’ha anat desfent (47-58) i al final del tercer quart perdia de 13 (51-64). Els blaugrana han buscat ser molt més proactius i agressius en defensa però a l’hora d’anotar han trobat bàsicament solucions individuals (Hanga i Pressey, 61-68, 35’), que no han tingut més recorregut i el Fenerbahçe, guiat per la batuta de Sloukas, ha acabat jugant com ha volgut.