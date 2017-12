Són d’una altra lliga

Als exàmens finals t’hi jugues molt si en els exàmens previs no has passat els parcials. I això és el que li està passant al Barça. No és un drama perdre contra el CSKA i el Fenerbahçe. I menys en punt de la temporada. Són ara mateix dues realitats molt diferents. El problema és que aquest Tormalet arribi amb urgències de resultats, que fa que tot es dramatitzi més del compte. Al Barça li queda molt camí per recórrer, però el que és clar és que el dubte és saber si veient els equips top d’Europa, el Barça està preparat per anar a la guerra contra ells. El temps ho dirà, però ara sembla difícil, perquè parlar de CSKA i Fenerbahçe són ara mateix paraules majors.

En la millor entrada de la temporada del curs al Palau (6.427), la sortida del Barça va ser al nivell dels dies que el matx va acabar amb correctiu contra PAO (+27), Maccabi (+22) o Olympiacòs (+22). Els blaugrana van agafar ràpidament el comandament del matx (19-11) amb un encert espectacular des de la línia de triples. Zeljko Obradovic havia tret de titular Duverioglu, un jugador absolutament secundari, amb l’única missió de desgastar Seraphin. Però l’aposta no li va sortir del tot bé. Les rotacions dels turcs van començar, i això va donar vida al campió europeu. Però els de Sito Alonso estaven intractables i van acabar el primer quart amb un 5/5 en triples i un 5/10 en tirs de dos. Els blaugrana van ser capaços d’establir el rècord de punts endossats al Fenerbahçe en un període, que tenia el CSKA amb 25. Al final del primer quart n’havien fet 28 a un equip que és el millor equip en defensa a domicili, on només n’encaixaven 73. S’entreveia, però, que les coses canviarien. Com així va ser. L’entrada a pista de Sloukas ho va canviar absolutament tot. El grec va portar el ritme que més va fer falta als seus, i de mica en mica el Barça ja no es va trobar tan fluid en atac, la segona unitat va rebaixar el perill i l’amenaça. Després d’un 2+1 de Pressey (31-24), el Fenerbahçe va reaccionar amb un 0-10 que va tornar a la realitat tothom (31-34). Al descans, tot obert (38-39).

En el segon temps es va mantenir la igualtat dos minuts (45-45), però a partir de llavors el Barça no va aguantar l’exigència del rival, sobretot físicament. En el moment en què van començar les rotacions, el nivell va baixar. El parcial de 2-13 va ser l’avís (47-58). Tot això en mans d’un Sloukas que va fer un clínic del que és dirigir, anotar, marcar el ritme, fer jugar i, en definitiva, ser l’amo i senyor del matx. Amb 54-64, Sito va buscar la reacció amb una tècnica quan quedaven 8:09. Però la realitat és que no era una qüestió de temps, no era una qüestió de reacció, sinó una qüestió de realitat. I ara mateix el Fenerbahçe és a un pas o dos més endavant que el Barça. L’únic camí és seguir construint per arribar al moment clau amb possibilitats de donar la sorpresa.