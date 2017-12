Es veia venir

No és la primera vegada que passa, però ahir va ser molt evident el problema que causa al Barça Lassa quan a davant hi ha bases amb la presència física i la capacitat de trencar el rival o de generar joc que tenen –en nivells diferents– Kostas Sloukas i Brad Wanamaker. Quan Obradovic –que va optar per jugar molts minuts amb homes grans– els va posar tots dos junts en pista, els problemes es va multiplicar.

El problema amb Sloukas va ser sobretot el seu joc de dos per dos. Si no hi havia continuació, el grec acabava anotant safata amb facilitat. Així van arribar sis dels seus 10 punts en la primera meitat. I quan era Seraphin el pivot que defensava el company de Sloukas que pujava a bloquejar, les dificultats eren molt evidents perquè el forat defensiu era doble.

Per defensar-ne un, es podia arribar a trobar una solució. Amb Sloukas hi van ser Heurtel, Pressey i també Adam Hanga, que va tornar a carregar amb la feina de defensar el base rival. Però quan coincidia amb Wanamaker en pista, aleshores era Heurtel qui s’havia d’encarregar del nord-americà.

El ritme és d’ells