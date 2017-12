El Barça torna a decebre i el Palau explota (83-90)

Lluny de tallar la sagnia, el Barça Lassa ha aguditzat encara més la seva crisi de resultats, amb una derrota molt i molt dolorosa aquest vespre davant l’Unicaja, la cinquena seguida entre les dues competicions. Una derrota que, a més, ha fet explotar el Palau, que ha acomiadat l’equip amb una forta xiulada i mocadors. Més enllà de la situació classificatòria –a tres triomfs ja de les posicions de play-off–, és la poca substància col·lectiva i la falta de solidesa en la dificultat. A més, les solucions proposades per Sito Alonso –Tomic i Navarro no van jugar, i l’entrada de Vezenkov després de dos mesos, en el lloc de Pressey, que ha quedat fora de la convocatòria– no han donat resultat.

Després d’una primera meitat amb igualtat i molt d’encert des del triple per les dues bandes, el Barça Lassa ha anat perdent pistonada a mesura que passaven els minuts. La producció en atac d’Heurtel i Sanders –ha acabat amb molèsties al genoll– aguantava l’equip però no era suficient davant la impossibilitat de frenar Nedovic (26 punts) i de tallar la sagnia en el rebot ofensiu. A principis del darrer parcial, l’Unicaja s’ha distanciat després de dos triples seguits (66-72, 33’) i a partir d’aquí als blaugrana els ha estat impossible donar la volta en el marcador. S’han mostrat erràtics i els malaguenys, més sòlids, els han castigat els errors fins a situar-se amb +12 en l’últim minut (75-87). Aquí el Palau ha perdut la paciència i ha explotat.