De més a menys

La decisió de Sito Alonso i el seu cos tècnic de deixar ahir Phil Pressey fora de l’acta li va tornar a donar pes a l’equip. De fet, Pau Ribas va estar al parquet 21:55, més que en els tres partits anteriors junts. Entre les visites al CSKA i al Madrid, i contra el Fenerbahçe, ho havia fet 18:42. Un exemple més de les anades i vingudes del tècnic, que no troba la manera de tenir solidificada una rotació i fa l’efecte que va perdent jugadors pel camí.

El que havia fet en fases puntuals durant el curs, ahir estava ja clar des del minut zero. Va saltar a la pista amb un -5 (16-21) i tot el que va fer en els últims 2:52 de primer parcial va ser positiu: assistència a Hanga per completar un contraatac i ell, culminant-ne un altre després de robar una pilota a Nedovic en primera línia. Aquestes primeres accions, on també va oferir bon to defensiu, li van donar confiança i, just abans de descansar, va anotar un triple frontal i va donar una assistència a Sanders per col·locar el Barça Lassa al davant, per primer cop, des del 3-0 inicial (31-30, 15’).

No tornaria en pista fins superat l’equador del tercer quart i amb el seu equip encara al davant (61-59). El seu retorn va coincidir en una fase en què els blaugrana no s’estaven trobant còmodes i la falta de fluïdesa va animar Sito Alonso a recuperar Heurtel i ubicar Pau Ribas en la posició d’escorta. Llevat dels últims 32 segons –Vezenkov va substituir el badaloní–, tots dos estarien els últims onze minuts jugant junts. Tot i que una de les primeres accions va ser un triple de Ribas amb assistència d’Heurtel, van acabar com l’equip. Rendits a l’Unicaja i marxant del parquet capcots i buscant explicacions que no troba ningú del que li està passant a l’equip.