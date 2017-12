Del no-res a vorejar l’èpica

El final va acabar sent el mateix que en molts altres dies –cinquena derrota seguida en l’Eurolliga i 1-7 en els vuit darrers duels–, però l’últim quart d’ahir a Vitòria va ensenyar almenys que aquest Barça Lassa no està mort. Encara batega. I és que, quan l’equip estava grogui i totalment superat (70-45, 28’), va tenir el caràcter de rebel·lió i, amb un cinc fix (Ribas, Navarro, Hanga, Moerman i Tomic), va ser capaç d’avançar-se en l’electrònic en el darrer minut (81-82). Allà l’esforç acumulat el va castigar i va deixar al final en no-res la remuntada.

Amb 4-10 a un partit del final de la primera volta, la classificació passa a ser un aspecte secundari. El que cal és recuperar la cohesió col·lectiva, i els últims deu minuts poden ser un punt de partida. Això sí, fa falta moltíssima feina, ja que, en la resta de partit els blaugrana van tornar a ser un equip trist, fràgil, vulgar.

Lluny de servir perquè l’equip fes un reset , el tercer parcial va ser una prolongació del que s’havia vist fins llavors. Els bascos van continuar jugant amb dinamisme, passant-se la pilota i trobant bons tirs, i el Barça Lassa transitava per la pista com una ànima en pena. Rendits, fosos (-25).

Séraphin i Oriola es trobaven i capitalitzaven l’atac blaugrana, però el targarí va sortir en el cinc per frenar Shengelia, i no podia. El georgià va fer els dos primers triples que va intentar sense oposició i, amb la irrupció de Beaubois de la banqueta, el Baskonia va fer la primera tibada (22-13, 7’). Les primeres rotacions van donar una mica més de consistència als de Sito Alonso en defensa i, si bé no localitzaven la transició, sí que ho feien amb Tomic, inèdit el dimarts passat contra l’Unicaja. I la diferència va poder arronsar-se (25-22, 13’).

L’equip va reaccionar al final de tercer quart, i hi va donar continuïtat a l’inici de l’últim. Hanga mossegava a primera línia; Navarro produïa i anotava de tres en tres, com Ribas; i la distància es va retallar fins al punt d’empatar després d’un 0-17 (74-74, 35’). Els locals van trobar aire amb cinc punts seguits, però el Barça Lassa no va desistir i, tot i que la fatiga era cada cop més visible, va situar-se a davant, amb triples de Ribas i Navarro (81-82 i 46 segons). Shengelia va trobar dos tirs lliures en una acció al pal baix i Huertas hi posaria el llacet després d’una pèrdua de Navarro, ja sense forces.