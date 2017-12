El Zenit sorprèn

El Zenit de Sant Petersburg (6-4) va assolir ahir la classificació pel Top 16 després de vèncer a la pista del Tofas (4-6) 76-80, en un partit del grup D en què el vencedor entrava i el perdedor quedava eliminat. L’equip turc, que el cap de setmana passat va veure com el Fenerbahçe l’atrapava al capdamunt de la lliga després de perdre contra l’Eskisehir de Josep Maria Berrocal, va anar sempre a remolc i el fet de jugar a casa el va cohibir més que no pas ajudar. En el mateix grup, l’Herbalife (5-4) acabarà primer si avui derrota l’Asvel (6-3). En el grup A, ja amb el Darussafaka primer, el triomf 72-79 d’ahir de l’Unics (7-3) a Torí (5-5) va donar el segon lloc als russos i avui el Cedevita (4-5) acabarà tercer si es desfà del Levallois (2-7). En el grup B, el Bayern (9-0) fa dies que té matemàticament garantida la primera posició, mentre que per a les altres tres places hi ha quatre aspirants: el Galatasaray, el Buducnost, el Reggio Emilia i el Lietkabelis. Amb un 4-5 de balanç per a tots ells, les combinacions són múltiples i l’únic que acabarà entre els quatre primers passi el que passi és l’equip turc. Finalment, en el C, la victòria del Lietuvos a Llemotges (69-71) va ordenar definitivament el grup: Lokomotiv serà primer (9-0), Lietuvos segon (6-4), Alba tercer (5-4) i Llemotges, quart (5-5).

L’últim de l’Andorra

En un dels dos únics partits de l’última jornada sense cap influència en la classificació, el MoraBanc Andorra (3-6) tanca (20 h) contra el Darussafaka (7-2) la seva participació en la competició. Els tricolor van quedar matemàticament descartats per entrar al Top 16 fa una setmana a París després de perdre contra el Levallois (99-92). Els turcs, dirigits per David Blatt i que acabaran la fase com a primers de grup passi el que passi avui, són un dels màxims favorits al títol. En el partit a Istanbul, el MoraBanc no va tenir cap possibilitat, tot i cedir 85-77; al final del tercer quart, 66-52 per als turcs.

Grup A

Jornada 10

Cedevita - Levallois

19.45 h

MoraBanc - Darussafaka

20 h

Torí - Unics

72 - 79

Equip Vict. PP PJ PF PC

Darussafaka * 7

2 9 743 661

Grup B

Galatasaray - H. Jerusalem

18 h

Buducnost - Lietkabelis

19 h

Reggio Emilia - Bayern

20.30 h

Equip Vict. PP PJ PF PC

Grup C

Lokomotiv K. - Partizan

18 h

Alba Berlín - RETAbet Bilbao

20 h

Llemotges - Lietuvos

69 - 71

Equip Vict. PP PJ PF PC

Lokomotiv * 9

0 9 764 650

Grup D

Ratiopharm - Trento

19.30 h

Herbalife GC - Asvel

21.30 h

Tofas Bursa - Zenit

76 - 80