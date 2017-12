‘Pare Noel’ Rondo: dona 25 assistències

Per les festes de Nadal se solen fer molts regals, però el que va fer Rajon Rondo va ser històric. El base dels Pelicans es va disfressar de Pare Noel per un dia per repartir 25 assistències en el triomf contra els Nets. D’aquesta manera va superar el seu propi registre, que eren 24 des del 2010, i va igualar la xifra que tenen altres mites de l’NBA com Isiah Thomas, Nate McMillan, Kevin Johsnon i Jason Kidd. Precisament Kidd va ser l’últim d’assolir aquesta xifra, i d’això ja fa 21 anys (1996). El rècord absolut d’assistències a l’NBA el té Scott Skiles, qui, també en dates nadalenques demà farà 27 anys, en va repartir 30 amb la samarreta dels Magic. També és sostre d’assistències de la franquícia perquè el rècord dels Pelicans el tenia Chris Paul amb 21 del 2007. Aquest curs el sostre de Rondo eren 18 contra els Sixers.

Un altre nom propi de la jornada va ser el de Jimmy Butler. El dels TWolves va signar 39 punts en un partit espectacular que es va resoldre a la pròrroga contra els Nuggets. Butler va fer 12 punts en el temps extra, cosa que no havia passat mai a la franquícia de Minnesota. Dwight Howard va atrapar 17 rebots tot i la derrota contra els Celtics i espectacle ofensiu dels Thunder amb Paul George (33 punts) i Westbrook (30) impressionants. Finalment, a qui també li van bé les festes nadalenques és al veterà Vinc Carter (24 punts), que va signar un 10/12 tirs de camp, el millor percentatge de tir des del 1999 llançant com a mínim 10 cops. No ho aconseguia des de la seva etapa de rookie. Carter va superar LeBron en un dia discret (16 punts) i els Cavs van tornar a perdre.