Complicadíssim entrar al ‘play-off’

El Barça ha acabat la primera volta amb un balanç de 5-10, amb un 4-4 a casa i un 1-6 a fora i a tres victòries del vuitè classificat. Amb un programa pendent de set enfrontaments al Palau i vuit lluny de casa, tot i el triomf d’ahir els blaugrana ho tenen complicadíssim per entrar al play-off. La temporada passada, el vuitè classificat tenia un triomf menys que enguany (7 per 8) i al final el tall el van marcar les setze victòries. És a dir, l’equip hauria de fer un 11-4 en la segona volta per arribar al 16-14.

El precedent