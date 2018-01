Nit de revàlida

L’última setmana ha estat reconstituent per al Barça Lassa. No només ha frenat la caiguda al buit, sinó que les tres victòries en quatre dies li han injectat una mica d’autoestima, que no és poc tenint en compte d’on es venia. Aquesta revifada viurà aquesta nit al Palau la prova del cotó fluix. Perquè l’equip pot atropellar el Montakit i el Delteco GBC intercanviant cops i enfilant l’anotació fins més enllà de cent punts, però intentar fer-ho contra el CSKA és un suïcidi. Per voler disputar la victòria als russos, és imprescindible una defensa compromesa i col·lectiva, i que minimitzi la concessió de segones opcions. I fer-ho tot el partit, sense matisos.

El Palau