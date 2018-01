Motius per creure-hi

En només una setmana, el panorama en el Barça Lassa ha fet un gir copernicà. I ha estat tan brutal el canvi que es fa molt difícil trobar una explicació. No es tracta únicament de resultats –l’equip ha lligat ja quatre victòries en set dies–, sinó el que transmet el grup a la pista, tant en quant al joc com al llenguatge corporal dels jugadors.

La victòria d’ahir no pot llegir-se com una més perquè al Palau, hi va caure el CSKA, un equip que havia encaixat tres derrotes en tota la temporada i governava la competició, com a líder en solitari. Però els de Sito Alonso van saber contenir la seva densitat ofensiva i van empetitir-lo, gràcies a una exhibició de solidaritat col·lectiva al darrere i altruisme ofensiu que, a més del triomf, van permetre-li una reconciliació amb l’afició. L’ovació al final, a tothom, era més que merescuda.

Intensitat

Sito Alonso va reiterar en la seva confiança en el cinc dels últims partits i l’equip el va correspondre. L’inici, ple d’activitat, mobilitat i ritme, va treure de focus el CSKA i se’n va distanciar a còpia de transicions o contracops (12-4, 4’). Itoudis, que prèviament havia aturat el joc sol·licitant temps mort, va començar a moure la banqueta, a la recerca de solucions. El ritme era altíssim i el Barça Lassa ho va haver de fer també, sense que l’activitat i dinamisme no se’n veiessin afectats (21-9, 7’), per bé que l’equip rus i la seva defensa de canvis ja li generaven algun problema. Amb tot, la clarividència d’Heurtel, unit als punts d’Oriola i Vezenkov, estiraven una mica més la distància en el moment d’arrencar el segon quart (+15). Els rèdits extrets de rebot ofensiu donaven aire al CSKA que, sense haver anotat cap triple ja iniciat el segon quart, no trobava l’anotació habitual. Semblava que començava a adquirir-la amb les primeres fuetades des de l’arc de De Colo i Sergio Rodríguez. El Barça Lassa, però no perdia la compostura i, afiançat en la seva bona defensa en l’un contra un, no cedia terreny. També hi ajudava la desimboltura amb què Heurtel es movia en atac, sobretot quan s’emparellava amb El Chacho. Els russos, però tenen moltíssims recursos i l’entrada de Fridzon, que entra poc en rotació enguany, va alimentar la producció amb dos triples seguits. Això, i tres pèrdues consecutives blaugrana que el CSKA va castigar van fer que s’arribés a mitja part amb sentiment agredolç (47-42).

Resistència