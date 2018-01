Fins on pot

Va marxar de València a l’estiu –això sí, deixant a les arques 1 milió d’euros, de traspàs– per fer realitat el somni d’infantesa de jugar al Barça. Ahir Pierre Oriola va trepitjar per primer cop la Fonteta des del seu adeu i l’afició el va ovacionar. Després, a la pista, i com és habitual en ell, es va deixar la pell defensant els seus.

Sito Alonso el va fer entrar per Tomic per apujar la intensitat al darrere i tallar la sagnia en el rebot a l’anella pròpia (12-6, 6’). La seva incidència es va notar aquí i també en atac, en què va aprofitar les situacions pick and roll amb Heurtel, en cada acció en què en va tenir l’oportunitat. A més, va donar una assistència a Sanders abans d’empatar (25-25, 13’). Després d’un breu descans –bàsicament perquè Tomic es va carregar de faltes–, va tornar, però sense l’encert d’abans.

El seu paper va ser primordial en el tercer parcial. No podia pal·liar els mals en el rebot –com la resta–, però els seus 2x1 defensius en situacions de bloqueig directe van ser valuosos per incomodar el rival i també va generar molt en atac, i de tot arreu: triple de la cantonada, tir de mitja distància i forçant faltes, des del tir lliure, carregant el rebot d’atac. Això sí, errant-ne més del compte. En l’últim parcial, va aparèixer a la pista amb 68-61 (35’) i no va entrar en joc, ni actuant de 4 al costat de Tomic ni en posició de center, quan el pivot croat va ser eliminat per faltes. Dubljevic el va fer patir molt.