El Barça Lassa continua buscant-se i el jeroglífic en què viu li presenta aquest vespre (21 h, Esport3) una nova clau per intentar trobar-se.

Inconstant en les prestacions i orfe de patrons, el rival i les seves circumstàncies li són secundaris. Sigui el Brose o el MoraBanc (diumenge) o el Fenerbahçe (la setmana vinent), la incògnita en el rendiment de l’equip és avui l’única certesa en els plantejaments previs dels partits. Guanyant un de cada tres enfrontaments per arribar fins aquí, el gener s’esgota i ho fa amb la classificació sent un element residual per als blaugrana. Quan no és un nap és una col i quan és una altra cosa són un nap i una col alhora, i és un fet que l’equip és esclau de les dinàmiques. Viu i juga segons bufa el vent, i quan entra en barrina no sap on agafar-se. Va enllaçar cinc derrotes a l’octubre, sis al desembre i ara n’encadena tres, i si bé hi ha moments en què localitza estabilitat i bons resultats, les entrades i sortides en les rotacions i les alteracions en els rols el desfiguren més que no pas el rearmen. En un estat permanent d’agitació, no va enlloc perquè fins i tot acaba perdent les coses que habitualment feia bé –el penúltim exemple és el rebot ofensiu cedit dimarts contra un equip físicament fos (17-17 en cistella pròpia).

El Brose, sense el seu tècnic Andrea Trinchieri, visita avui el Palau després de derrotar dimarts el Zalgiris. Amb més joc que noms, generalment passa per ser un equip d’aquells que no es deixen anar, que saben competir amb el que tenen.